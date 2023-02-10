ДНК-тест не нужен: гляньте, какой выросла «открестившаяся» от отца дочь Агутина

Роман музыкантов Анжелики Варум и Леонида Агутина вспыхнул на закате 90-х. Пара вместе до сих пор, а плодом их любви стала единственная дочь Елизавета. Как сегодня выглядит наследница именитых родителей?

Дочь Агутина и Варум не похожа на типичного звездного ребенка. Она ведет достаточно закрытый образ жизни. С раннего детства Елизавета живет в США вместе с бабушкой и дедушкой, куда ее отправили родители. Наследницу звездной четы нельзя назвать избалованной, ведь мама и папа с юных лет внушали ей, что на жизнь девушка должна заработать сама. Так, Лиза была уборщицей, курьером и официанткой. Но сегодня те времена позади — сейчас она поет в собственной рок-группе и мечтает добиться мировой славы.

Кстати, Елизавета «открестилась» от отца, выбрав фамилию матери. Это был практичный ход: ее воспитывали родители Варум, поэтому, чтобы не было проблем и путаницы с документами и перелетами, пришлось перестать быть Агутиной.

Сегодня Елизавете 23 года, и она выросла точной копией отца. Девушка унаследовала его фирменный нос, взгляд, улыбку и даже роскошную шевелюру.