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Дмитрий Тарасов выложил в сеть фото усталой Костенко с молокоотсосом на груди

25 февраля 2020 10:24
Дмитрий Тарасов выложил в сеть фото усталой Костенко с молокоотсосом на груди

Подписчики соцсети остались возмущены поступком футболиста и жестко раскритиковали его.

Новоиспеченный отец маленькой дочери Дмитрий Тарасов не может нарадоваться своему счастью. Футболист постоянно фотографирует свою семью и публикует снимки в социальной сети. Однако поклонники не всегда довольны увиденным. На днях Тарасов показал свою супругу и мать двоих дочерей Анастасию Костенко с молокоотсосом на груди.

Подписчики аккаунта осудили спортсмена и посчитали, что этот момент достаточно интимный для того, чтобы выставлять его на всеобщее обозрение.

«Как можно любимую жену в таком неприглядном виде фотографировать?», «Дмитрий, Настя кормила малышку, зачем выставлять это напоказ?» – возмущаются фолловеры.

На снимке сам Дмитрий держит в руках новорожденную дочь. Рядом сидит супруга Анастасия Костенко и старшая дочь пары Милана. При этом Настя задремала, но держит у груди молокоотсос. Видимо, молодая мама только что закончила кормить малышку.

Пользователи социальной сети отмечают, что Дмитрий – тот еще любитель публиковать не самые удачные снимки супруги. Например, перед родами он показал будущую маму уставшей и отекшей.

Яна Давидян
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