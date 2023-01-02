Для этих знаков Зодиака январь станет месяцем исполнения мечт и желаний

Одна из первых и главных ассоциаций с Новым годом - это, конечно же, слово “чудо”. Считается, что именно в праздничную полночь исполняются самые сокровенные мечты, а желания, загаданные под бой курантов, непременно сбудутся в наступающем году. Астрологи говорят, что некоторым знакам зодиака не придется ждать исполнения своих сокровенных грез слишком долго. Уже в январе 2023 года представители этих знаков с восторгом и удивлением поймут, что желания уже начали сбываться. Рассказываем, кто же эти счастливчики и какие приятные новости и сюрпризы принесет им январь наступающего года Черного Водяного Кролика.

Близнецы

В предшествующие месяцы в жизни Близнецов царила черная полоса. Чего только не довелось пережить уроженцам воздушного знака - предательства, измены, расставания…

Им уже казалось, что сложный период жизни никогда не закончится, однако, по словам астрологов, январь 2023 с лихвой подарит Близнецам долгожданное счастье.

Наладится финансовое положение, недопонимание с близкими людьми пройдет, в семейных романтических отношениях наступит долгожданная гармония… и это только самое начало периода благоприятных перемен, дальше будет только интереснее.

Дева

В 2022 году многие представители земного знака столкнулись с проблемами в личной жизни. Кто-то пережил измену любимого человека, кто-то - расставание, для третьих год и вовсе прошел под знаком одиночества. Однако, по словам астрологов, уже в начале наступившего 2023 года Девы смогут познакомиться с человеком, который подарит им настоящее чувство, которого они так долго ждали. Не исключено также, что это будет не новый знакомый, а некто из прошлого или “просто друг”, на которого уроженцы знака прежде не обращали внимания.

Как бы там ни было, январь принесет Девам счастье в любви.

Козерог

Уроженцам земного знака в морозном январе небесные светила также сулят любовь и романтику. Под знаком Козерога рождаются люди, которые не любят афишировать свою личную жизнь и делиться с кем-либо личными проблемами, поэтому, когда им разбивают сердце, они предпочитают об этом молчать. Несмотря на недавнее разочарование, представители этого знака все же надеются на счастье.