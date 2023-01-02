Для этих знаков Зодиака январь станет месяцем исполнения мечт и желаний
Астрологи рассказали, представители каких знаков могут потирать ладошки в предвкушении чуда.
Одна из первых и главных ассоциаций с Новым годом - это, конечно же, слово “чудо”. Считается, что именно в праздничную полночь исполняются самые сокровенные мечты, а желания, загаданные под бой курантов, непременно сбудутся в наступающем году. Астрологи говорят, что некоторым знакам зодиака не придется ждать исполнения своих сокровенных грез слишком долго. Уже в январе 2023 года представители этих знаков с восторгом и удивлением поймут, что желания уже начали сбываться. Рассказываем, кто же эти счастливчики и какие приятные новости и сюрпризы принесет им январь наступающего года Черного Водяного Кролика.
Близнецы
В предшествующие месяцы в жизни Близнецов царила черная полоса. Чего только не довелось пережить уроженцам воздушного знака - предательства, измены, расставания…
Им уже казалось, что сложный период жизни никогда не закончится, однако, по словам астрологов, январь 2023 с лихвой подарит Близнецам долгожданное счастье.
Наладится финансовое положение, недопонимание с близкими людьми пройдет, в семейных романтических отношениях наступит долгожданная гармония… и это только самое начало периода благоприятных перемен, дальше будет только интереснее.
Дева
В 2022 году многие представители земного знака столкнулись с проблемами в личной жизни. Кто-то пережил измену любимого человека, кто-то - расставание, для третьих год и вовсе прошел под знаком одиночества. Однако, по словам астрологов, уже в начале наступившего 2023 года Девы смогут познакомиться с человеком, который подарит им настоящее чувство, которого они так долго ждали. Не исключено также, что это будет не новый знакомый, а некто из прошлого или “просто друг”, на которого уроженцы знака прежде не обращали внимания.
Как бы там ни было, январь принесет Девам счастье в любви.
Козерог
Уроженцам земного знака в морозном январе небесные светила также сулят любовь и романтику. Под знаком Козерога рождаются люди, которые не любят афишировать свою личную жизнь и делиться с кем-либо личными проблемами, поэтому, когда им разбивают сердце, они предпочитают об этом молчать. Несмотря на недавнее разочарование, представители этого знака все же надеются на счастье.
Начало 2023 года принесет Козерогам возможность начать отношения с новым человеком с чистого листа.