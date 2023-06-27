Диснеевская принцесса показала оголенную грудь и аппетитные бедра: детям такое видеть нельзя

Селена Гомес начинала свою карьеру в шоу-бизнесе с проектов Disney. Благодаря милой внешности она носила звание очаровательной диснеевской принцессы, а теперь стала настоящей секс-бомбой.

Детям точно лучше не заглядывать на страницу бывшей возлюбленной Джастина Бибера в социальных сетях. Во время отпуска артистка отправилась на прогулку на яхте и сделала горячее фото в купальнике.

Эффектная брюнетка без ложной скромности показала оголенную грудь и аппетитные бедра. Подписчики Гомес пришли в восторг от ее пышных форм.

Ранее Селена призналась, что никогда не приблизится к модельным параметрам. Звезда вынуждена принимать лекарственные препараты, из-за которых не может похудеть. Впрочем, Гомес мало расстраивается по этому поводу. Исполнительница не скрывает, что принимает свое тело таким, какое оно есть.