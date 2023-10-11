Директор раскрыл всю правду о женитьбе на вдове Шатунова: вот что выяснилось

Юрий Шатунов ушел из жизни 6 сентября прошлого года. Смерть 48-летнего артиста стала шоком для миллионов поклонников. В день похорон тысячи людей пришли проститься с кумиром 90-х и выразить соболезнования его семье. Спустя год после трагической кончины экс-солиста группы «Ласковый май» слухи вокруг близких Шатунова не утихают.

Недавно бывший продюсер покойного певца Андрей Разин сделал сенсационное заявление. Якобы безутешная вдова Светлана Георгиевна собирается выйти замуж за директора исполнителя Аркадия Кудряшова. По версии Разина, так парочка хочет закрепить за семьей все права на песни Шатунова.

Сам Кудряшов был в шоке от сплетен, распространяемых скандальным продюсером. Директор Юрия Шатунова поспешил опровергнуть информацию. Аркадий Кудряшов рассказал «Комсомольской правде», что Андрей Разин — «больной человек», которому не сидится в США, из-за чего он придумывает всевозможные нелепицы.