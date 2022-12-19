ДиКаприо «оскорбил» пожилую коллегу, но его стали любить еще больше: как так вышло

В фильмографии Леонардо ДиКаприо множество проектов, в которых он снимался с известными актерами и звездами первой величины. Роберт Де Ниро, Дайан Китон, Тильда Суинтон, Дэниел Дэй-Льюис — все они так или иначе становились партнерами Лео на площадке. А в прошлом году он поработал и с Мэрил Стрип, пусть и не первый раз в своей карьере, но после значительного перерыва.

73-летняя оскароносная звезда осталась в восторге от совместных съемок с молодыми коллегами для фильма «Не смотрите наверх». А во время пресс-тура Стрип и вовсе поведала поклонникам, что на площадке ее прозвали «козочкой» (по-английски goat). Одним из первых кличку подхватил ДиКаприо.

Оказалось, что Мэрил неправильно поняла выражение и приняла его за шутливое оскорбление. Аббревиатура GOAT переводится как «величайший из всех времен». Это слово начало использоваться еще по отношению к Мухаммеду Али, а сейчас на сленге так называют важных звезд. Именно поэтому Леонардо и применял такое выражение для Стрип, отмечая ее заслуги.