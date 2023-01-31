ДиКаприо на такое бы не отважился: выходка мужа Кейт Уинслет шокировала всех

Кейт Уинслет пришлось несладко из-за поведения любимого мужа Неда. Миллионер поставил актрису в неловкое положение и заставил отвечать на неудобные вопросы журналистов.

Многие были шокированы, узнав, что супруг звезды фильма «Титаник» в 2008 году круто изменил свою жизнь. Экранный возлюбленный артистки Леонардо ДиКаприо на такое бы не отважился, а вот ее настоящий избранник, недолго думая, сменил свою фамилию на давнее прозвище. Так, Нед был Абелем Смитом, а стал Рокнроллом.

Позже во время интервью Кейт не раз спрашивали, не собирается ли она последовать примеру супруга, на что звезда всегда отвечала отрицательно. К тому же позднее Нед все же одумался и вернул себе прежнюю фамилию. На это его подвигло такое значимое событие, как рождение сына. Как оказалось, возлюбленный Уинслет не захотел смущать наследника своим необычным именем.