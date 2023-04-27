Диеты побоку: избавившуюся от лишних килограммов Картункову вновь не узнать (фото)

Ольга Картункова стала одной из самых ярких юмористок, прославившихся благодаря участию в КВН. На сцене она не стеснялась шутить про свою пышную фигуру и продемонстрировала всем зрителям не только прекрасное чувство юмора, но и самоиронию.

Однако несколько лет назад артистка рассталась со своими лишними килограммами. На одной из репетиций она повредила ногу и даже не могла самостоятельно передвигаться. Ситуацию усугублял вес женщины, который лишь оказывал ненужное давление на травмированную конечность. Тогда Ольга и решила исправить ситуацию. Она начала правильно питаться, и ее фигура преобразилась.

Юмористка стала появляться на сцене в элегантных нарядах, а ее лицо сильно исхудало. Впрочем, килограммы все же вернулись. В своих соцсетях Картункова опубликовала селфи, на котором вновь видны ее пухлые щечки и второй подбородок. Поклонники лишь недавно привыкли к изменившейся внешности и стройной фигуре женщины. Поэтому теперь им сложно воспринимать знаменитость в новом образе.