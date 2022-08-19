Диета даром не прошла? 76-летняя Рубальская вышла на связь из больницы

Только недавно 76-летняя Лариса Рубальская хвасталась перед подписчиками своей стойкостью. В попытках скинуть несколько лишних килограммов поэтесса фактически объявила голодовку, отказываясь от любых блюд. Недюжинную волю ей пришлось проявить на прошедшем накануне дне рождения друга: весь банкет Рубальская пила лишь апельсиновый сок, отказываясь от ресторанных изысков. Исключение она сделала лишь для стручка перца и дольки томата.

Подписчики просили ее прекратить изнурять организм столь строгой диетой, иначе последствия не заставят себя ждать. И, судя по всему, их прогнозы оправдались. Рубальская показала фолловерам интерьеры больничной палаты. Что именно случилось с ней, поэтесса не сообщила, но продемонстрировала перевязанные руки, как бывает после взятия крови на анализы или после капельниц.