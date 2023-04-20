Диброва уберут из шоу «Кто хочет стать миллионером?»: его место займут два неожиданных ведущих

Дмитрий Дибров стал лицом программы «Кто хочет стать миллионером?» в 2008 году. В течение многих лет он задавал каверзные вопросы участникам со всей страны, но не так давно стало известно, что продюсеры решили расстаться с популярным ведущим.

Так, съемки нового сезона шоу проходят уже без участия журналиста. Создатели проекта пока не объявляли, какие знаменитости станут новыми лицами программы, однако журналисты смогли узнать правду.

По данным портала Blitz.center, место Диброва займет Леонид Ярмольник. Компанию ему составит Лариса Гузеева, для которой, как уверяют инсайдеры, продюсеры подготовили специальную роль.

Также известно и о гостях программы в новом сезоне. На площадке якобы уже видели Пелагею, Юлианну Караулову и Александра Гордона, которые, вероятнее всего, и пытались выиграть главный приз шоу.