«Диагноз страшный»: семья Фриске столкнулась с новой бедой

Наталья Фриске рассказала подробности состояния своей сестры Татьяны, борющейся с раком. Соответствующей записью она поделилась в личных социальных сетях.

Как стало известно, у родственницы Жанны Фриске, которая несколько лет назад победила онкологию, случился рецидив, и теперь она вынуждена вновь бороться со страшным заболеванием, отправившись на лечение в Турцию. По словам Натальи, в этот раз болезнь ведет себя намного агрессивнее, поэтому она просит помощи у неравнодушных поклонников со всей страны.

«Диагноз страшный, но шанс есть», — уверена Фриске.

Наталья признается, что не может сдержать эмоций, рассказывая о состоянии Татьяны. При этом она уверена, что может столкнуться с критикой пользователей Сети, но не обращает внимание на негативные комментарии, так как мечтает лишь о выздоровлении сестры.