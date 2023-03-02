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Девушку «Мажора» не узнать: она превратилась в роковую соблазнительницу (фото)

2 марта 2023 13:15
Девушку «Мажора» не узнать: она превратилась в роковую соблазнительницу (фото)

Смена образа прошла удачно.

 

Для того чтобы вжиться в роль, актерам часто приходится самостоятельно изучать своего персонажа и стараться понять его переживания. Порой проделанной работы недостаточно, и тогда артисты начинают меняться и внешне.

Долгое время Любовь Аксенова отказывалась соглашаться на кардинальное преображение, поэтому зрители запомнили ее как обычную девушку с темными волосами и короткой стрижкой. Но звезда сериала «Мажор» все-таки решилась на одно изменение, которое превратило ее в яркую красавицу с запоминающейся внешностью.

Для съемок во втором сезоне проекта «Почка» актриса перекрасилась в блондинку. Новый имидж и пепельный цвет волос эффектно подчеркнули нежные черты лица и чарующие карие глаза. А сама Любовь начала чувствовать себя увереннее, и это заметно даже на кадрах из нового трейлера. Теперь девушка сможет примерить на себя новые образы и сыграть нетипичных для себя героинь. Девушку «Мажора» не узнать: она превратилась в роковую соблазнительницу (фото)

Фото: Кадр из сериала «Мажор», кадр из трейлера второго сезона сериала «Почка»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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