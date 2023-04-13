Девушки от него точно трепетали: гляньте на Фоменко в молодости

Фоменко Николай — один из самых настоящих мужчин не только эпохи СССР, но и современности. Человек, который всю жизнь искал себя в разных сферах деятельности. Он был артистом, музыкантом и даже автогонщиком. Его популярность негативно сказалась на бракосочетании, ведь по-настоящему счастливым он стал лишь в четвертом браке. Актер обычно играл в комедийных фильмах и сериалах, например, в 2014 году он снялся в ленте «Полный вперед!».

Многие фанаты любят пересматривать фотографии молодости своих кумиров. Николай Фоменко не исключение. Довольно много фотографий «завирусилось» по Интернету, и сейчас мы хотим обсудить его юные годы. В молодости любимец всех женщин выглядел не хуже.

Очаровательная внешность Николая затмевала разум многих девушек. Он был статным парнем с кудрями на голове. Его волосы шелковистые, а лицо очень миловидное и приятное. Он был красавчиком, и с того момента почти ничего не изменилось.

Выходит, что внешность играет особую роль! Если уж в молодом возрасте Коле повезло с этим, то годы сделали его только лучше! Сейчас он мечта любой девушки.