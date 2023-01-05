Девушки не в моде: глазам не поверите, увидев кинопартнера Тома Хэнкса (фото)

Том Хэнкс заметно отличается от других звезд Голливуда. Актер то и дело удивляет поклонников своими партнерами по съемочной площадке.

Пока другие артисты блистают на больших экранах вместе с яркими красотками, он оказывается в совершенно другой компании. Например, актер попадает в приключения то с псом, то с мячом. В прошлом же году состоялась премьера картины, в которой Хэнкс превзошел самого себя.

Речь идет о проекте «Финч», где Тому досталась главная роль. Без пса тут тоже не обошлось, однако главным кинопартнером артиста стал робот по имени Джефф. Вместе они путешествуют по вымершей планете и становятся самыми близкими друзьями.

Любопытно, что картина вызвала довольно противоречивые эмоции у зрителей. Одни признались, что были тронуты отношениями героя Хэнкса и его железного приятеля, а другие, напротив, отметили, что фильм не запал им в душу.