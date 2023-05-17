«Девушки Бонда» ему не по вкусу: только взгляните на необычных жен Пирса Броснана

Один из самых любимых Бондов в истории Пирс Броснан был женат дважды. Поклонницы ирландского актера до сих пор не могут одобрить его выбор. Дело в том, что избранницы «агента 007» далеко не «девушки Бонда».

Первой супругой Пирса стала Кассандра Харрис. Актер усыновил двоих ее детей, а через некоторое время в их семье появился общий сын Шон. Счастье супругов разрушила болезнь Кассандры — у нее обнаружили онкологию. Через четыре года она скончалась у Броснана на руках.

Лишь спустя десять лет актер женился снова. Его второй избранницей стала журналиста Кили Смит, с которой он счастлив и по сей день. Они воспитали двоих сыновей, которые недавно появились с отцом на обложке глянцевого журнала.

Броснан, судя по всему, не любитель эталонных красоток с гламурной внешностью. Обе его супруги — это самые обыкновенные женщины с неприметными лицами. Рядом с голливудским актером и признанным секс-символом такие спутницы смотрятся весьма необычно.