Девушка оголилась перед миллионами и получила неожиданную реакцию: народ в ужасе

Принятие своей внешности играет важную роль в жизни любого человека. Джессика Блэр тоже решила встать на этот путь, и, сбросив лишние килограммы, она почувствовала себя гораздо увереннее. В ее социальных сетях начали появляться весьма откровенные фотографии, но аудитория отреагировала на них неожиданно.

Дело в том, что после похудения у девушки появились растяжки, а кожа сильно обвисла. Несмотря на это, блогерша твердо решила не скрывать свою преобразившуюся фигуру. Джессика демонстрирует подписчикам свои образы в ярких купальниках, коротких топиках или совсем без них. Многим ее фанатам эти фотографии и видео помогают принять и полюбить свою внешность. Однако не мало и тех, кто совсем не испытывает восторга от подобных постов.