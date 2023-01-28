Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Девушка оголилась перед миллионами и получила неожиданную реакцию: народ в ужасе

Девушка оголилась перед миллионами и получила неожиданную реакцию: народ в ужасе

28 января 2023 18:45
Девушка оголилась перед миллионами и получила неожиданную реакцию: народ в ужасе

Фигура девушки мотивирует пользователей заняться спортом.

Принятие своей внешности играет важную роль в жизни любого человека. Джессика Блэр тоже решила встать на этот путь, и, сбросив лишние килограммы, она почувствовала себя гораздо увереннее. В ее социальных сетях начали появляться весьма откровенные фотографии, но аудитория отреагировала на них неожиданно.

Дело в том, что после похудения у девушки появились растяжки, а кожа сильно обвисла. Несмотря на это, блогерша твердо решила не скрывать свою преобразившуюся фигуру. Джессика демонстрирует подписчикам свои образы в ярких купальниках, коротких топиках или совсем без них. Многим ее фанатам эти фотографии и видео помогают принять и полюбить свою внешность. Однако не мало и тех, кто совсем не испытывает восторга от подобных постов.

«Обычно я не хожу в зал по выходным, но благодаря тебе схожу. И завтра тоже», «Ужас!», «Лучше посмотрю в стену», — пишут комментаторы.

Девушка оголилась перед миллионами и получила неожиданную реакцию: народ в ужасе
Фото: соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video