Девушка-неформалка отказалась от татуировок и пирсинга: ахнете, как ее изменил макияж

Когда Иззи Гонсалес выходит гулять со своей маленькой дочкой, она непременно ловит на себе взгляды окружающих, которые осуждают образ молодой мамы. Дело в том, что у 27-летней девушки есть пирсинг в носу, ушах и даже на бровях сделаны проколы для украшений. Более того, на теле неформалки можно насчитать не менее 31 татуировки, часть из которых есть и на лице.

Но любительница необычного стиля все таки решилась на время забыть о своих рисунках и сережках. Ее кожу покрыли толстым слоем плотного тонального крема, а все украшения сняли. К тому же для Иззи подобрали новый образ. Чёрную объёмную футболку с рисунком заменили на милое розовое платье с узором. А яркие волосы спрятали под светлым париком с аккуратными прядями.

В итоге девушка стала похожа на хрупкую красавицу с нежным взглядом. И в таком виде она точно будет ловить на себе лишь восхищённое взгляды окружающих.