Девушка горько пожалела, что закрасила белки глаз в черный: что с ней стало (фото)

Польская модель Александра Садовская решила прославиться на весь мир весьма необычным способом. Девушка покрасила белки своих глаз в черный цвет, но не представляла, с какими проблемами столкнется после процедуры.

Дело в том, что она обратилась к мастеру, который никогда не занимался подобным. Татуировщик в первый раз окрашивал глаза именно Александре, а всем секретам таких рисунков учился на уроках Интернете. В итоге он выбрал не специальный пигмент, а обычный, что категорически запрещено.

Из-за неправильной краски спустя некоторое время Александра начала терять зрение. Она сначала ослепла на правый глаз, а теперь это происходит и с левым глазом.

Как только у девушки начались проблемы, она сначала обратилась за помощью к мастеру, но он не смог помочь ей. После этого она пошла к окулистам, однако те сказали, что ее уже невозможно вылечить и неправильная краска будет продолжать разрушать ее глаза.

Сейчас Александра пытается доказать вину татуировщика и судится с ним в польском суде. Одновременно с этим она работает моделью, но ее достаточно редко приглашают сотрудничать. И одна из причин этого — как раз вид ее глаз, которые преимущественно пугают публику.