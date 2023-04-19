Девочку Лялю из «Аншлага» не узнать: где сейчас жена Геннадия Ветрова (фото)

Бывшая супруга юмориста Геннадия Ветрова Карина Зверева когда-то была перспективной артисткой. Она блистала в программе «Аншлаг» в образе Ляли. Сегодня Карина уже давно выросла, и в ней не узнать ту девочку-юмористку.

Зверева прожила с Ветровым почти 14 лет. После знакомства с артистом Карина не испытывала к нему сильных чувств, однако постепенно она начала влюбляться в Геннадия Анатольевича и согласилась выйти за него замуж. Ее перестала смущать их солидная разница в возрасте. Супруги жили душа в душу и с трудом переживали даже короткую разлуку друг с другом. Однако их браку пришел конец.

С годами Ветров и Зверева поняли, что они совершенно разные люди. Знаменитости перестали понимать друг друга, что привело их отношения к краху. Общих детей у них не было, что тоже могло стать причиной раздора.

Сегодня Карине 45 лет. Артистка продолжает выходить на сцену, играет в театре, появляется в кино и клипах, но она уже не так популярна, как раньше. Она не замужем, но у нее есть сын от третьего супруга. С годами внешность Карины сильно изменилась. Зверева увлеклась уколами ботокса и из миловидной красотки превратилась в пухлогубую роковую женщину. Кроме того, она сменила цвет волос. Вот только эти перемены вряд ли пошли ей на пользу.