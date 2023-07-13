Девочки, берегитесь: особенный сын Батырева растет весь в отца (фото)

Антон Батырев — талантливый актер, мачо и сердцеед. А поскольку яблоко от яблони недалеко падает, сын артиста уже вовсю наступает ему на пятки.

Отцом звезда российского кино стал во втором браке с возлюбленной по имени Екатерина. С ней артист давно расстался, но продолжает активно участвовать в жизни своего ребенка. Имя для мальчика родители выбрали необычное — Добрыня. И оно делает звездного наследника особенным. Парень у Батырева растет что надо, точно добрый молодец.

Мальчик не только выглядит как маленькая копия своего красавца-отца, но и поражает талантами. Добрыня уже побывал на съемочной площадке в качестве актера. Увидеть его можно в картине «Ничто не случается дважды». Есть все шансы, что юный артист в будущем всерьез увлечется кинематографом. Берегитесь, девочки, ведь скоро на экранах появится еще один брутал, при одном только взгляде на которого учащается пульс.