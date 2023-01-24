Детям весело, родителям стыдно: что не так с самым кассовым российским фильмом

Нашумевший фильм «Чебурашка» уже вошел в историю отечественного кино. Картина побила все рекорды по количеству раскупленных билетов. Зрители остались в восторге, однако некоторые заметили в «Чебурашке» целый ряд пошлостей.

Все дело в неприличных советских анекдотах, к которым частенько отсылают сценаристы. Взять, например, эпизод, где Чебурашка едет на руле и его останавливает милиционер со словами: «Уберите этого с руля!» Здесь многие наверняка вспомнят культовый анекдот из старых времен.

На этом пошлые находки в фильме не заканчиваются. Например, многих смутила шоколадная струя от Шапокляк, которая хотела окропить всех вокруг. Дополнительной пикантности фильму придает то, что руки актеров проходят сквозь все тело персонажа — за это спасибо не самой качественной компьютерной графике.

Возможно, именно с этим и связан феноменальный успех «Чебурашки». Фильм способен не только впечатлить детей, но и вызвать ностальгические и многие другие чувства у взрослых — вплоть до стыда.