Детям такое показывать нельзя: кто на самом деле скрывался под личной Карлсона

Детская сказка «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» была написана Астрид Линдгрен еще в 1955 году. А уже с 60-х годов история о мальчике и его необычном друге стала сюжетом для многочисленных радиоспектаклей в СССР. Позже две книги из трилогии Линдгрен были перенесены на советские экраны в виде мультфильма.

Но до сих пор вокруг личности Карлсона ходит немало обсуждений. По официальной версии считается, что писательница вдохновлялась популярными шведскими комиксами о небольшой фее мужского пола под именем О’Мэлли. Но слава этих историй быстро сошла на нет, тогда как Карлсон оказался всемирно известным.

Однако есть и более пугающий вариант, согласно которому герой был ангелом смерти, который прилетал за душой умершего мальчика. По крайней мере, именно такой персонаж появлялся в раннем рассказе Линдгрен «В сумеречной стране» и по описаниям был очень похож на Карлсона. В подобном виде сказку детям показывать было бы нельзя, пишет «Комсомольская правда».