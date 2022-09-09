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Киноафиша Статьи Детям из фильма «Джуманджи» уже 40 лет: россияне узнают только одного из них

Детям из фильма «Джуманджи» уже 40 лет: россияне узнают только одного из них

9 сентября 2022 11:15
Детям из фильма «Джуманджи» уже 40 лет: россияне узнают только одного из них

Фантастическая семейная комедия вышла на экраны в 1995 году.

Премьера «Джуманджи» в 1995 году собрала у экранов миллионы телезрителей по всему миру. Фантастическая история о загадочной игре, которая может переносить сквозь время и пространство, понравилась и детям, и их родителям. Во многом положительные отзывы были вызваны блестящим актерским составом. Робин Уильямс тепло относился и во всем помогал маленьким звездам — Кирстен Данст и Брэдли Пирсу.

Но карьеру в кино построить в итоге смогла только Данст. К нынешним 40 годам она успела сняться в многочисленных популярных картинах, получить премии на Каннском кинофестивале, несколько номинаций на «Золотой глобус» и «Оскар», а также именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде. Детям из фильма «Джуманджи» уже 40 лет: россияне узнают только одного из них

А вот Пирсу помешала болезнь. Еще в юности он начал бороться с хронической депрессией, из-за которой не мог полноценно выкладываться на съемках. Предложений становилось все меньше, и Брэдли нашел себя как актер дубляжа, озвучивающий мультфильмы. Сейчас ему 36 лет, он вместе с женой воспитывает троих детей и управляет небольшим бизнесом по производству спиртных напитков.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Джуманджи» (1995)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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