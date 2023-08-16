Дети выросли непохожими на главного «бугая» российского кино: вот как они выглядят

Алексей Дмитриев прославился на экранах именно благодаря своим внешним габаритам. Актер обладает брутальной, даже устрашающей внешностью, и ростом выше 2 метров. Такие параметры сделали его главным «бугаем» российского кино. В проектах Дмитриеву в основном доставались роли не самых положительных героев — бандитов, преступников или телохранителей криминальных авторитетов.

Но актер никогда не жаловался на судьбу, а охотно соглашался на любые предложения режиссеров. Сейчас на его счету уже более 120 проектов. Состоялся Дмитриев не только в карьере, но и в личной жизни. Знакомство с привлекательной брюнеткой Ириной на курорте в Египте привело к крепкому браку, который длится уже более 20 лет.

Пара вместе воспитывает двоих сыновей. Мальчики выросли непохожими на отца: в них нет ни капли от того жуткого образа, который так ценят режиссеры в Дмитриеве. Более того, наследники актера не собираются идти по его стопам. Старший сын Герман учится в финансовом университете, а младший Ярослав намерен посвятить себя спорту.