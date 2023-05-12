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Дети «красавчика-гардемарина» пошли в отца: обомлеете, когда увидите

12 мая 2023 20:00
Дети «красавчика-гардемарина» пошли в отца: обомлеете, когда увидите

Наследники актера выросли его копиями.

Владимир Шевельков стал кумиром женщин после выхода картины «Гардемарины, вперед!». В легендарной ленте актер сыграл князя Никиту Оленева и очаровал всех зрительниц. Свою потрясающую внешность он передал и детям.

Карьера Шевелькова шла в гору, однако в 90-х грянул кризис. Актер понял, что в кино теперь ловить нечего, и переключился на рекламу. Владимир Алексеевич не прогадал, ведь эта сфера как раз набирала обороты. Вместе с новой карьерой Шевельков строил и личную жизнь. Его избранницей стала филолог Ирина, которая в молодости работала манекенщицей. Супруги воспитали двоих детей — сына Андрея и дочь Александру.

Дети «красавчика-гардемарина» пошли в отца: обомлеете, когда увидите

Наследники Шевелькова уже давно выросли. Они поразительно похожи на своего именитого отца: Андрей и Александра унаследовали от «гардемарина» миловидные черты лица, обаяние и даже взгляд. Сын связал свою жизнь с юриспруденцией, а дочь решила пойти по стопам отца. Александра играет в спектаклях и снимается в кино, а Шевельков-старший ее всячески поддерживает.

Фото: Кадр из фильма «Гардемарины, вперед!», 1987, соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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