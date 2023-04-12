Дети Димона из «Бумера» изумляют народ: по фото поймете чем
Фанаты даже не пытаются скрыть свое удивление.
Андрей Мерзликин и его избранница Анна Осокина стали мужем и женой в 2006 году. Счастливая пара вместе уже 17 лет, а за прошедшие годы они воспитали четырех наследников: сыновей Федора и Макара и дочерей Серафиму и Евдокию.
О жизни семьи звезда «Бумера» и «Тайны печати дракона» и его супруга рассказывают в своих социальных сетях. Они регулярно делятся семейными буднями, не стесняясь рассказывать, как проходит их жизнь вне съемочной площадки и светских мероприятий.
Поклонники никогда не пропускают новые записи Мерзликиных. В комментариях они неизменно осыпают артиста и его родных комплиментами и с удивлением отмечают, какими красивыми и обаятельными растут все четыре ребенка знаменитости.
«У вас очень красивая семья», «Симпатичные дети», «Великолепная семья», «Какой у вас красивый сын растет», — пишут шокированные поклонники.