Дети Димона из «Бумера» изумляют народ: по фото поймете чем

Андрей Мерзликин и его избранница Анна Осокина стали мужем и женой в 2006 году. Счастливая пара вместе уже 17 лет, а за прошедшие годы они воспитали четырех наследников: сыновей Федора и Макара и дочерей Серафиму и Евдокию.

О жизни семьи звезда «Бумера» и «Тайны печати дракона» и его супруга рассказывают в своих социальных сетях. Они регулярно делятся семейными буднями, не стесняясь рассказывать, как проходит их жизнь вне съемочной площадки и светских мероприятий.

Поклонники никогда не пропускают новые записи Мерзликиных. В комментариях они неизменно осыпают артиста и его родных комплиментами и с удивлением отмечают, какими красивыми и обаятельными растут все четыре ребенка знаменитости.