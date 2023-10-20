Дети боялись до сердечного приступа: этот советский фильм - один из самых страшных

В Америке так развита индустрия хорроров, что новые ужастики выходят буквально каждый месяц. В России к подобным фильмам до сих пор относятся с предубеждением. А многие зрители считают, что такие картины в СССР и вовсе не снимали.

На самом деле в советском кинематографе тоже были фильмы ужасов, правда, широкой популярности они не получали. Один из подобных проектов был настолько страшным, что дети боялись его досмотреть до конца.

Речь идет о ленте под названием «День гнева». Она вышла в прокат в 1985 году и была посвящена странным существам — отаркам. Фактически они представляли собой зверей с человеческим интеллектом. Из-за отсутствия любых эмоций или морали эти монстры угрожали всем людям.

Несмотря на то, что картина выглядела несколько наивной из-за недоработанных спецэффектов, некоторым зрителям она внушала настоящий ужас. Эти эмоции они пронесли через года.