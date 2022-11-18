«Детей жалко»: как сегодня живет родившая в 11 лет Валя Исаева

В 2005 году имя Вали Исаевой было на слуху у всей России. 11-летняя девочка забеременела от уроженца Таджикистана Хабиба Патахонова. 19-летний парень снимал комнату у бабушки Вали. Несмотря на разразившийся скандал, Исаева отстояла возлюбленного, и Хабиб избежал наказания. Они вскоре поженились и стали родителями сначала девочки Амины, а потом еще и трех сыновей. Их семейная жизнь была бурной, они то и дело расходились и снова мирились. А в этом году Валя решилась на развод. По ее словам, муж прекратил помогать ей деньгами и покинул страну.

В этом сентябре 28-летняя женщина решила сменить имя и стала Муслимой. А теперь с ней рядом новый возлюбленный. Она пока не афиширует его в соцсетях. Известно, что мужчину зовут Мансур. Сейчас Исаева надеется закончить бракоразводный процесс с Хабибом, чтобы вновь отправиться под венец, пишет Woman. А в Сети пользователи уже сочувственно отозвались о детях, которые вынуждены расти в подобной обстановке.