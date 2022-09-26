«Детективное агентство "Лунный свет"»: почему Мэдди больше не ходит без палки

Очаровательная блондинка, директор детективного агентства «Лунный свет» из сериала с одноименным названием Мэдди Хэйс в 80-е приобрела множество поклонников. Своей ролью актриса Сибилл Шепард доказала наличие незаурядного комедийного таланта. Ее заслуги оценили и кинокритики — за эту героиню она получила сразу две премии «Золотой глобус».

Сибилл оказалась не подвержена звездной болезни и продолжала усиленно работать. Сейчас карьера 72-летней актрисы насчитывает более 70 проектов. Но в свет она в последнее время выходит лишь с тростью. Уже более 20 лет Шепард борется с меланомой: болезнь ушла в ремиссию, однако актриса до сих пор проходит регулярные медицинские обследования между съемками.

Страшный диагноз и последовавшая за ним трагедия — пожар в доме — подкосили силы Сибилл, и она даже взяла паузу в работе в середине нулевых. Ей удалось вернуться к съемках: в 2014 году она сыграла в комедии «Мисс Переполох», а в прошлом году получила роль в сериале «Виновная сторона».