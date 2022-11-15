Детектив Коломбо засветился в советском кино: вы не поверите своим глазам (фото)

Советские зрители любили Питера Фалька по роли лейтенанта Коломбо в одноименном телесериале. Сыщик в исполнении актера с легкостью распутывал любые преступления, поражая своей принципиальностью. Но мало кто знает, что за 4 года до звездной ленты, которая принесла ему всемирную славу, Фальк засветился в советском кино.

Это была военная драма итальянского и советского производства «Они шли на Восток». Сюжет фильма оказался посвящен итальянским войскам, которые выступали на стороне Гитлера. Вместе с Жанной Прохоренко и Татьяной Самойловой в ленте снялись Артур Кеннеди, Андреа Чекки и Риккардо Куччолла. А сыгравший в картине военного врача Фальк попал на площадку буквально в последний момент.

Кроме того, роль в ленте мог получить и Адриано Челентано. Он даже довольно успешно прошел пробы, но в последний момент отказался от путешествия. Поговаривают, что актер не хотел оставлять дома молодую жену. По другой версии, Челентано страдал от аэрофобии и не мог вылететь в СССР.