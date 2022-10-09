Десятки смертей и несчастные случаи: о «Бандитском Петербурге» молчат не просто так

Многие актеры пожалели о том, что согласились на работу в проекте.

Сериал «Бандитский Петербург» полюбился зрителям сразу. Многие с огромным интересом наблюдали за развитием сюжета криминальной саги, посвященной жизни в лихие 90-е. Однако далеко не многие знают, что за этим проектом закрепилась дурная слава, а засветившиеся в нем актеры и вовсе не любят говорить о днях, проведенных на съемочной площадке.

Звезды сериала, среди которых, например, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова, проснулись знаменитыми. Вот только эта слава имела и побочный эффект. Например, Лев Борисов, воплотивший злодея Антибиотика, нередко сталкивался с тем, что когда его узнавали на улице, то попросту плевали ему вслед и называли негодяем. Как оказалось, это было не самым страшным.

Дело в том, что «Бандитский Петербург» дал благодатную почву для разговоров о проклятии, якобы ставшем причиной десятка смертей и несчастных случаев. Как сообщает портал «Культурология », за годы, прошедшие с момента выхода проекта на экраны, более сорока задействованных в нем артистов скончались. Многие актеры попросту отказывались продолжать работу из-за обрушившихся на их голову бед.

Например, Дроздова покинула сериал после выхода третьей части, поскольку прямо на съемочной площадке ее покусала собака. А Дмитрий Певцов и Александр Домогаров были вынуждены хоронить своих сыновей, которые погибли в результате несчастных случаев, не достигнув 25-летнего возраста.