Десять лет над этим фильмом смеялся каждый: в нем предсказано наше будущее

Когда в 2011 году на экраны вышел триллер «Заражение», к его сюжету зрители отнеслись очень скептически. Известный режиссер Стивен Содерберг собрал на площадке настоящих звезд — от Мэтта Дэймона и Джуда Лоу до Кейт Уинслет и Марион Котийяр. Герои в медицинских масках пытались уберечься от распространения смертельного вируса и искали способ не заболеть. Тогда тревожные идеи Содерберга просто высмеяли, не подозревая, что он предсказал наше будущее.

Достаточно обратить внимание на несколько пугающих сходств сюжета «Заражения» и пандемии коронавируса, катастрофически обрушившейся на мир в начале 2020 года. Как и в фильме, вирус начал распространение из Китая. Более того, первым переносчиком стала летучая мышь. Только в триллере зараженное животное съела свинья, после чего ее мясо уже употребили в пищу люди.

Маски и перчатки также стали обычными предметами, без которых никто не выходил из дома. Хотя на актеров в 2011 году в таком облачении смотреть было еще странно. Еще одним попаданием стали случаи мародерства: в картине отчаявшиеся люди начинали вламываться в чужие дома и громить полки магазинов. Похожая ситуация наблюдалась и в мире во время объявления локдаунов и самоизоляции. Жители разных стран спешили запастись продуктами, а потерявшие из-за простоя работу устраивали беспорядки и грабежи.