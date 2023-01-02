Дешевый парик и безумный взгляд: от новой «Кавказской пленницы» оторопь берет (фото)

Наталья Варлей стала настоящим украшением комедии «Кавказская пленница». Леонид Гайдай был покорен артистизмом и невероятной красотой девушки. Позднее образ Нины пытались повторить несколько раз, но это всегда оборачивалось оглушительным провалом.

Так, в 2014 году вышла комедия «Кавказская пленница!» Максима Воронкова. Роль Шурика получил Дмитрий Шаракоис, известный как Левин из «Интернов», а Нину сыграла Анастасия Задорожная.

Артистке надели иссиня-черный парик как у Умы Турман в «Криминальном чтиве», однако на Нине он смотрелся дешево и неестественно. Но это полбеды. Актерскую игру Задорожной тоже разгромили — в ней не было и доли харизмы Варлей, а безумные глаза сделали образ карикатурным и порочащим оригинал.

Если ремейк Воронкова в свое время разнесли в пух и прах, то лента «Убежать, догнать, влюбиться» 2015 года осталась незамеченной. А ведь это тоже неудачная копирка с «Кавказской пленницы», хоть и не столь очевидная. Здесь Нину сыграла Любовь Аксенова, но и ее образу до оригинала было как до Луны.