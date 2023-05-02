Дешево, глупо и сердито: этот американский боевик не спасли даже культовые актеры

В мире кино нередко случается так, что титулованные актеры снимаются в низкопробных фильмах. Этой участи не избежали и такие титаны, как Джон Траволта и Брюс Уиллис.

В прошлом году с их участием вышел сомнительный боевик «Райский город». Сюжет рассказывает о наемном убийце, который пытается отомстить авторитетному бандиту за смерть своего отца. Фильм оказался настолько плохим, что его не спасло участие звезд первой величины. Его забросали помидорами и критики, и зрители. Каждый, кто посмотрел боевик, отмечал его глупый сюжет, дешевые спецэффекты и общую нелепость происходящего. Поэтому долгожданное воссоединение Уиллиса и Траволты после культового «Криминального чтива» с треском провалилось.

Вот что пишут о фильме пользователи Сети: «Банальный сюжет, скучные, бессмысленные диалоги, очень посредственное кино», «Тот случай, когда глупость не раздражает, а выглядит миленько и симпатично», «Если Уиллису уже не впервой сниматься в таких фильмах, то Траволта неприятно удивил, снявшись в такой халтуре», «Траволта и Брюс очень низко опустились».