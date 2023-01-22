Дешевая игра на публику: почему Волочкова стала фанатом уродливой обуви

Анастасия Волочкова часто подвергается критике за свой стиль в одежде. Особенно многих возмущает любовь примы Большого театра к такой уродливой обуви, как угги.

Между тем оказалось, что танцовщица стала поклонницей «лунных ботинок» не просто так. Как пишет портал Inspirations Dancewear , угги — неотъемлемая часть гардероба всех артистов балета.

Их принято надевать сразу после окончания тренировок и репетиций, чтобы держать мышцы и сухожилия разогретыми, сохраняя их эластичность. Кроме того, мягкие ботильоны защищают пуанты от пола, не предназначенного для танцев.

Судя по всему, Волочкова, которая уже давно не выступает на сцене Большого, до сих пор не может избавиться от привычки носить угги. Либо же попросту устраивает дешевую игру на публику, чтобы в очередной раз подчеркнуть свое звание великой балерины всея Руси.