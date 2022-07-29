Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Держит фигуру 45 лет: Понаровская раскрыла секрет стройности

Держит фигуру 45 лет: Понаровская раскрыла секрет стройности

29 июля 2022 14:10
Держит фигуру 45 лет: Понаровская раскрыла секрет стройности

Певица временами полностью отказывается от еды.

В следующем году Ирина Понаровская отметит 70-летний юбилей. Но внешне артистка выглядит гораздо моложе своего возраста. Она не только сохраняет красоту кожи и бережет ее от морщин, но и неизменно на протяжении последних 45 лет демонстрирует подтянутую фигуру.

Понаровская раскрыла свой секрет стройности, признавшись, что ради худобы ей приходится идти на большие жертвы. Она не принимает всерьез модное интервальное голодание, полагая, что эффективно похудеть можно только в том случае, если вовсе отказаться от еды. С 25-летнего возраста Понаровская регулярно занимается полным голоданием, которое позволяет ей быстро прийти в форму.

«По сей день держу себя в рамках», — заявила певица в интервью изданию «Антенна-Телесемь».

Артистка призналась, что была очень полной в юности. И однажды она услышала, как врач советовал ее родителям обратиться с девочкой к диетологам. Тот момент стал поворотным для Ирины — с тех пор она всегда следила за весом.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Майерс-Бриггс: Самый точный тест личности из 4 вопросов Майерс-Бриггс: Самый точный тест личности из 4 вопросов Читать далее 30 июля 2022
«Сваты» аукнулись: истинное лицо Добронравова раскрыла всего одна фраза «Сваты» аукнулись: истинное лицо Добронравова раскрыла всего одна фраза Читать далее 30 июля 2022
Могла остаться в семье: вот кому досталась элитная квартира Ефремова Могла остаться в семье: вот кому досталась элитная квартира Ефремова Читать далее 29 июля 2022
Не просто так: правда о воссоединении «Тату» после скандала вышла наружу Не просто так: правда о воссоединении «Тату» после скандала вышла наружу Читать далее 29 июля 2022
«Пусть люди это увидят»: подробности скандала Шаляпина с известным журналистом слили в Сеть «Пусть люди это увидят»: подробности скандала Шаляпина с известным журналистом слили в Сеть Читать далее 29 июля 2022
Родня готова на крайние меры: Меган Маркл поймали на нелепой лжи Родня готова на крайние меры: Меган Маркл поймали на нелепой лжи Читать далее 29 июля 2022
По заветам Джигарханяна: Цымбалюк-Романовская раскрыла правду о романе с Шаляпиным По заветам Джигарханяна: Цымбалюк-Романовская раскрыла правду о романе с Шаляпиным Читать далее 29 июля 2022
Сдает на глазах: хирург назвал причину быстрого старения Пугачевой Сдает на глазах: хирург назвал причину быстрого старения Пугачевой Читать далее 30 июля 2022
Коньки проданы: правду о неожиданном поступке Загитовой слили в Сеть Коньки проданы: правду о неожиданном поступке Загитовой слили в Сеть Читать далее 29 июля 2022
Этим 4 знакам Зодиака всю жизнь придется пахать как проклятым Этим 4 знакам Зодиака всю жизнь придется пахать как проклятым Читать далее 30 июля 2022
Related video