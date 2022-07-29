Держит фигуру 45 лет: Понаровская раскрыла секрет стройности

В следующем году Ирина Понаровская отметит 70-летний юбилей. Но внешне артистка выглядит гораздо моложе своего возраста. Она не только сохраняет красоту кожи и бережет ее от морщин, но и неизменно на протяжении последних 45 лет демонстрирует подтянутую фигуру.

Понаровская раскрыла свой секрет стройности, признавшись, что ради худобы ей приходится идти на большие жертвы. Она не принимает всерьез модное интервальное голодание, полагая, что эффективно похудеть можно только в том случае, если вовсе отказаться от еды. С 25-летнего возраста Понаровская регулярно занимается полным голоданием, которое позволяет ей быстро прийти в форму.

«По сей день держу себя в рамках», — заявила певица в интервью изданию «Антенна-Телесемь ».

Артистка призналась, что была очень полной в юности. И однажды она услышала, как врач советовал ее родителям обратиться с девочкой к диетологам. Тот момент стал поворотным для Ирины — с тех пор она всегда следила за весом.