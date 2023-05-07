Держат людей за глупцов? В «Диверсанте» нашелся возмутительный ляп

Последняя часть сериала «Диверсант» была представлена зрителям в прошлом году. Поклонники со всей страны были шокированы новыми эпизодами, ведь в картину с помощью компьютерных технологий «вернули» Владислава Галкина в роли Григория Калтыгина. При этом удивило зрителей не только появление скончавшегося артиста.

Дело в том, что сюжет последнего «Диверсанта» начинается через четыре года после уже вышедших эпизодов. Но снимать сериал начали только через 18 лет, что сказалось на внешности артистов. И Кирилл Плетнев, сыгравший Алексея Бобрикова, предстает перед зрителями уже со значительным лишним весом.

Неожиданное преображение шокировало зрителей и фанатов сериала. Обсуждая новые эпизоды, они в шутку отметили, что военный Бобриков все четыре года потратил на рестораны и кафе, а не на службу в советской армии.

Сам Плетнев, как пишет «Комсомольская правда », совершенно не был готов к такой роли. Артист не скрывает, что не ожидал съемок очередного сезона «Диверсанта» и не успел подготовиться к роли. Но продюсеры решили не обращать на эту несостыковку никакого внимания и все равно начали работу над сериями.