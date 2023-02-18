Дермантиновые двери были только в СССР: вы ахнете, узнав причину

К такому решению прибегали не из-за тяги к прекрасному.

Советские люди отличались своей смекалкой и находчивостью, и нередко простые, на первый взгляд, изменения кардинально упрощали быт граждан. Даже дермантин, которым обивали входные двери, выполнял несколько функций.

Конечно, с помощью такого декоративного решения квартира сразу смотрелась роскошнее, но в первую очередь прочный материал сохранял дерево на долгие годы. Благодаря этому двери медленнее приходили в негодное состояние.

Кроме того, любые проделки хулиганов были не страшны обивке из этой искусственной кожи, которая легко поддавалась чистке.

В некоторых случаях под дермантином была специальная подложка из поролона или ваты. Благодаря такому наполнителю шум с лестничной клетки практически не доходил до жителей квартиры. Вместе с посторонними звуками такая дверь не пропускала внутрь и неприятные запахи, в том числе и дым от сигарет.