«Деревня дураков» в прошлом: как выглядит и чем занимается клоун из шоу «Каламбур»

Программа «Каламбур» стала одним из главных телевизионных откровений второй половины 90-х. Пятеро актеров смешили россиян, перемещаясь из одной локации в другую и примеряя на себя весьма экстравагантные образы. Одной же из главных звезд проекта стал Вадим Набоков, воплотивший роль Грустного клоуна.

Как оказалось, в «Каламбур» Набоков, имеющий техническое образование, попал совершенно случайно. В начале 90-х он начал выступать с театром клоунады, а после его заметили и пригласили в новое шоу. «Каламбур» помог Набокову с развитием карьеры: после сериала он принял участие еще в десятке проектов, а его последней работой стала криминальная драма «Дикий». После же 2013 года артист прекратил сниматься в кино и занят лишь в театре «Маски».

При этом сегодня, как пишет портал Voicemag.ru , Набоков все так же похож на своего главного героя. Дело в том, что лысина знаменитости была настоящей, а не гримом, и прошедшие 24 года не сказались на внешности артиста: в его мимике до сих пор узнается Грустный клоун-моряк и радист Морзе.