Денис Шведов создал семью с известной актрисой: вы ее видели, но даже предположить не могли

Звезда ленты «Доктор Преображенский» Денис Шведов предпочитает не афишировать личную жизнь, хотя актер давно и счастливо женат на коллеге. Причем на коллеге довольно известной. Но благодаря навыку семейства скрывать свое от посторонних глаз поклонники лишь теперь узнали, кем же является загадочная супруга артиста, о котором грезят сотни тысяч фанаток из России.

Карты раскрыла премьера ленты «Маша и Медведь в кино: Скажите „Ой!“», куда Шведов пришел не один, а в компании детей и супруги. Женой артиста оказалась дочь режиссера Марка Розовского Александра. 34-летняя благоверная Шведова является одной из ведущих актрис Российского академического Молодежного театра. Так что заядлые поклонники и поклонницы театрального искусства могли сотни раз видеть женщину на подмостках, но не могли и догадываться, чьей супругой уже много лет является Розовская.