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Деньги собирали всем миром: экс-супруга покойного Пьера Нарцисса не стала молчать

30 июня 2022 14:45
Деньги собирали всем миром: экс-супруга покойного Пьера Нарцисса не стала молчать

Певец скончался 21 июня после неудачной операции на почке.

Валерия Калачева рассказала неожиданные подробности траурной церемонии Пьера Нарцисса. Подробностями ситуации делится Telegram-канал «Звездная пыль».

Как оказалось, экс-избранница артиста собирала деньги в социальных сетях у поклонников не для того, чтобы устроить как можно более пышную церемонию. По словам знаменитости, ей не хватало необходимой суммы для того, чтобы отправить тело певца в Камерун. К тому же она была вынуждена три раза арендовать зал для прощания, так как не могла согласовать детали церемонии с родными Нарцисса. Именно поэтому, по словам Калачевой, она и была вынуждена просить фанатов принять участие в сборе средств.

«У нас была основная сумма, как у любой семьи», — рассказывает бывшая возлюбленная музыканта.

В итоге Калачевой все же удалось организовать прощание. Сразу же после траурной церемонии тело Пьера Нарцисса полетит в Камерун, где певец будет захоронен в семейном склепе.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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