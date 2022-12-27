Деньги ни при чем: почему звезды «Иронии судьбы» сыграли в ненавистном продолжении

В декабре 2007 года на экраны вышел сиквел самого новогоднего фильма «Ирония судьбы». В продолжении, которое снял Тимур Бекмамбетов, любовная история завязывается между детьми героев советской мелодрамы — Костей, сыном Жени и Гали, и Надей, дочерью Ипполита и Надежды. Фильм хоть и стал рекордсменом по кассовым сборам, но от зрителей получил достаточно нелестных отзывов. Они удивлялись и участию в картине именитых актеров из оригинальной ленты, подозревая, что им предложили большие гонорары. Но оказалось, что деньги были ни при чем.

Юрий Яковлев не собирался вновь играть Ипполита, однако его любовь к экспериментам в кино поборола это нежелание. Его экранная партнерша Барбара Брыльска никогда не скрывала, что довольно скептически относится к фильму, который сделал ее звездой СССР, не разделяя общей любви к нему. Актриса была уверена, что за три десятка лет сюжет уже приелся зрителям, и продолжение может освежить их впечатления.

Андрей Мягков был согласен с коллегой по поводу «затертости» ленты на экранах, но считал ее важной новогодней сказкой. Он мечтал, что это ощущение волшебства будет актуально и для современных зрителей. Правда, увидев окончательный вариант новой картины, Мягков был разочарован и пожалел о своем участии в ней.