Деньги долго не задерживаются: эти знаки Зодиака — настоящие транжиры

В современном мире столько соблазнов - крутые гаджеты, модная одежда, дорогостоящие хобби и развлечения - что трудно удержаться от покупок. При этом порой мы не замечаем, что тратим на “хотелки” слишком много, и спохватываемся, когда средства на карточке уходят в минус. Астрологи убеждены - “ген мотовства” присутствует далеко не у всех, а только у определенных знаков зодиака. Именно они живут не по средствам, а потом в панике занимают у друзей или затягивают пояса до следующей зарплаты. Рассказываем, под какими же созвездиями рождаются главные зодиакальные транжиры.

Овен

Представителям огненного знака свойственна импульсивность. Неудивительно, что они способны в два счета потратить все деньги на вещь, которую увидели пять минут назад, но уже решили, что не смогут без нее прожить. Овен легко расстается с деньгами - по его мнению, они созданы для того, чтобы приносить удовольствие, и активно тратят их на путешествия, гаджеты, подарки близким людям. Оставшись на мели, уроженцы этого знака не впадают в уныние, а начинают искать источники заработка.

В сложной финансовой ситуации Овен не погнушается никакой работой, но как только дела наладятся, найдет себе что-то получше.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, не умеют откладывать деньги на черный день. Харизматичные, талантливые и амбициозные, представители воздушного знака зарабатывают крупные суммы, вот только они не задерживаются надолго в их руках. Близнецы никогда не отказывают себе в удовольствии побаловать себя или своих любимых людей дорогостоящими вещами, путешествиями, билетами на концерты и т.д. К материальным ценностям этот знак относится философски, мол, что легко пришло - то так же легко и уйдет.

Однако астрологи рекомендуют Близнецам начать откладывать средства хотя бы по минимуму, чтобы не оказаться на мели в критический момент.

Стрелец

Легкий нрав Стрельцов мешает им задумываться о завтрашнем дне. Представители огненного знака молниеносно транжирят свои кровные на развлечения, угощения, разнообразные “хотелки”, а потом оказываются без копейки в кармане. Впрочем, Стрельцов это не особенно расстраивает. Ведь они знают, что являются любимчиками фортуны, а это значит, что, оказавшись в нужное время и в нужном месте, они смогут подзаработать. Звезды советуют Стрельцу начать копить деньги в форме соревнования, например, с друзьями - кто больше отложит средств за год.