Деньги были да сплыли: эти знаки Зодиака обречены на бедность в старости

В молодости люди зачастую не задумываются о том, какой будет их жизнь спустя много лет. Старость кажется слишком далекой, чтобы размышлять о ней прямо сейчас. Однако астрологи предупреждают - некоторые знаки должны заранее позаботиться о финансовой подушке безопасности, чтобы не остаться без средств к существованию в будущем. Рассказываем, какие три знака зодиака настолько нерационально относятся к деньгам, что рискуют выйти на пенсию без гроша за душой.

Овен

Для чего еще нужны деньги, если не для того, чтобы их тратить? Именно под этим девизом, кажется, живут представители огненной стихии. Овен импульсивен, как ни один из его соседей по гороскопу, если он видит вещь и она нравится - значит, нужно ее приобрести. Зарабатывает этот знак неплохо и может позволить себе любой каприз.

Однако он не задумывается над тем, что рано или поздно финансы иссякнут.

Овен тратит свои кровные налево и направо, не жалеет средств на дорогие гаджеты, автомобили и прочие вещи, которые придадут ему статусности в глазах окружающих. Но в итоге в старости нередко остается у разбитого корыта.

Близнецы

На первый взгляд, Близнецы уж точно не станут в чем-то нуждаться. Им покровительствует сам Меркурий, планета, названная в честь бога торговли, а потому заработки у уроженцев воздушного знака довольно солидные. Вот только звезды не наделили их умением экономить и откладывать средства на черный день.

Близнецы обожают шопинг, а потому львиная доля заработанного уходит на желанные покупки.

Список “хотелок” у этого знака большой и постоянно пополняется. Как только из него вычеркивается один исполненный пункт, вместо него появляются три новых. С таким отношением к деньгам Близнецы встречают старость в нищете.

Рыбы

Пожалуй, Рыбам можно с полным правом отдать лавры самого нерационального знака во всем гороскопе. Его представители мало задумываются над тем, что необходимо помнить о завтрашнем дне, и просто плывут по течению. Судьба предоставляет им много шансов обогатиться, но рассеянные Рыбки не замечают их.

Опомнятся уроженцы знака только в старости, как Стрекоза из басни.

Тут-то и выяснится, что за всю свою долгую жизнь Рыбы не отложили ни копейки, и теперь необходимо как-то себя обеспечивать. Остается уповать лишь на чудо. Но все же куда надежнее заранее позаботиться о “золотом парашюте”.