Денег недостаточно: на что идут звезды ради квартиры в самом жутком доме Нью-Йорка

Людей всегда тянуло ко всему мистическому и потустороннему. Так, многие селебрити мечтают получить квартиру в одном элитном доме, который давно считается проклятым.

Речь идет о многоэтажке «Дакоте», расположенной на Манхэттене. Этот дом фигурирует в хорроре «Ребенок Розмари», где жили не только главные герои, но и приверженцы сатанинского культа.

Согласно сюжету романа, по которому сняли картину, эта высотка носила название «Брэмфорд». В книге рассказывается, что в этом доме всегда происходила какая-то чертовщина, связанная с гибелью детей. Эта слава распространилась и на многоэтажку «Дакоту», которая сыграла в фильме «Ребенок Розмари» высотку «Брэмфорд». И на то были свои причины. Здесь не только сняли одну из самых жутких картин в истории кино. Так, в 1980 году рядом с «Дакотой» был убит легендарный Джон Леннон. Поэтому дом стал уникальным достоянием Нью-Йорка и всей страны.

Приобрести здесь квартиру не под силу даже многим звездам. Однажды в «Дакоту» хотели заехать Антонио Бандерас и Мелани Гриффит, но актеры получили отказ. Они пытались подкупить совет жильцов и всячески «умаслить» руководство, но даже этого не хватило, чтобы стать обитателями легендарной «Дакоты».