Делон окончательно ушел из кино после этого русского фильма: за съемки в нем благодарит небеса

Про главного кумира всех женщин давно ничего не слышно. Ален Делон покинул «большую сцену». Про артиста ходили разные слухи. Например, режиссер на закате карьеры обрел нрав настолько крутой и бескомпромиссный, что режиссеры попросту боятся прийти к нему с предложениями. Поговаривали также, что гонорар, который требует Делон за съемки, огромен даже для именитых киноделов.

Все оказалось гораздо проще. Артист попросту не видел для себя глубоких и ярких сценариев, способных взбудоражить пожилого мужчину так сильно, чтобы, превозмогая недуги, вновь сняться в кино. Занятно, но последний фильм, где был замечен Ален Делон, оказался российского производства.

В 2012 году актер появился в ленте «С Новым годом, мамы!». Там он сыграл новогодний подарок больного раком сына, который тот приготовил матери. Мать и сын сыграли Павел Воля и Ирина Розанова. По сюжету Розанова мечтала встретиться с легендой французского кинематографа всю жизнь. После этой роли Делон в кино не снимался, покинув голубые экраны на пике.