Дело не в таланте: Александра Захарова призналась, как получала роли

Александра Захарова известна как одна из самых талантливых современных артисток. В течение многих лет она блистает у самых талантливых отечественных режиссеров, но мало кто знает, как ей удалось попасть в свои первые картины.

Как призналась сама знаменитость, в картине «Формула любви», которую снял ее отец, она оказалась именно благодаря его протекции. Артистка очень хотела сняться в ленте, и Марк Захаров сам выбрал для нее роль Фимки, девушки со двора.

«Папа сказал: „Будешь играть Фимку. Хорошая роль, ее запомнят“», — цитирует артистку «Комсомольская правда».

При этом и в другие фильмы в начале карьеры Захаровой ее поставил отец. И первую славу ей принесла именно работа с прославленным режиссером, который весьма удачно подбирал роли своей дочери, а другие работы остались без внимания массовой публики.