Дела плохи: звезда «Ворониных» поставила под удар не только себя, но и дочь

Скандал с участием Кристины Бабушкиной набирает обороты. Артистка совершила роковую ошибку, что грозит неприятными последствиями не только ей, но и ее близким.

Ранее звезду сериала «Воронины» и ее второго мужа, бизнесмена Андрея Гацунаева, задержали в Москве. В автомобиле супругов сотрудниками ДПС были найдены запрещенные вещества. Возлюбленный артистки в настоящее время остается под домашним арестом. Меж тем СМИ сообщают, что Бабушкина сбежала, хотя в отношении нее уголовное дело не заводили.

Испугавшись правосудия, знаменитость поставила под удар и себя, и собственную несовершеннолетнюю дочь Устинью, которую родила в браке со Станиславом Дужниковым. Адвокат Евгений Корчаго подчеркнул, что теперь объявленной в розыск Бабушкиной грозит заключение в СИЗО, а ее наследницей заинтересуются органы опеки.