Декольте Шэрон Стоун произвело фурор: в 64 года так оголяться неприлично (фото)

В последнее время Шэрон Стоун не перестает удивлять поклонников. Актриса все чаще предстает на публике в весьма откровенных и необычных образах, за что то и дело подвергается критике.

Например, не так давно знаменитость обнародовала в соцсетях честные фото в купальнике. Теперь же она засветилась в шоу Saturday Night Live, где предстала в весьма провокационном наряде.

Стоит отметить, что выхода актрисы никто не ждал — она появилась перед зрителями в момент выступления Сэма Смита. Для съемок Стоун выбрала корсетное черное платье с откровенной зоной декольте. Не будет преувеличением сказать, что в нем знаменитость произвела настоящий фурор.

Впрочем, без недовольных не обошлось. Многие интернет-пользователи набросились на сверкнувшую своими соблазнительными формами знаменитость с травлей. В частности, хейтеры твердят, что так оголяться в 64 года попросту неприлично.