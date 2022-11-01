«Дедушка и внучка»: россиян передернуло от фото молодой жены Афанасьева

Народный артист России 73-летний Валерий Афанасьев давно снискал себе любовь и уважение зрителей своими ролями в кино, где он регулярно играет мужественных, спокойных и сильных людей.

Личная жизнь артиста складывалась далеко не самым спокойным образом. Валерий Алексеевич был женат четыре раза, причем от второй супруги к третьей он ушел, бросив их вместе с сыном. Но и во время следующего брака с театральным реквизитором Анной Афанасьев регулярно нарушал супружеские обеты: например, у него был бурный роман с актрисой Марией Ароновой.

Тем не менее супруги прожили вместе 40 лет и воспитали двоих детей. В 2015 году Анна ушла из жизни, а всего через четыре года Валерий тайно женился на актрисе Наталии Афанасьевой, которая на четыре десятка лет моложе своего именитого супруга.

Россияне совсем не одобрили такое поведение знаменитого артиста, раскритиковав его поступок.