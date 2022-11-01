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Киноафиша Статьи «Дедушка и внучка»: россиян передернуло от фото молодой жены Афанасьева

«Дедушка и внучка»: россиян передернуло от фото молодой жены Афанасьева

1 ноября 2022 06:45
«Дедушка и внучка»: россиян передернуло от фото молодой жены Афанасьева

Зрители совсем не поняли поступок актера.

Народный артист России 73-летний Валерий Афанасьев давно снискал себе любовь и уважение зрителей своими ролями в кино, где он регулярно играет мужественных, спокойных и сильных людей.

Личная жизнь артиста складывалась далеко не самым спокойным образом. Валерий Алексеевич был женат четыре раза, причем от второй супруги к третьей он ушел, бросив их вместе с сыном. Но и во время следующего брака с театральным реквизитором Анной Афанасьев регулярно нарушал супружеские обеты: например, у него был бурный роман с актрисой Марией Ароновой.

Тем не менее супруги прожили вместе 40 лет и воспитали двоих детей. В 2015 году Анна ушла из жизни, а всего через четыре года Валерий тайно женился на актрисе Наталии Афанасьевой, которая на четыре десятка лет моложе своего именитого супруга.

«Дедушка и внучка»: россиян передернуло от фото молодой жены Афанасьева

Россияне совсем не одобрили такое поведение знаменитого артиста, раскритиковав его поступок.

«Лучше бы он в жизни играл свою роль как на экране.. Смешно — 40 лет разница.. Дедушка и внучка», «Никогда не поверю в любовь молодых женщин к старым дедушкам», — в своих реакциях они были весьма однозначными.

Фото: Legion-Media, соцсети
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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